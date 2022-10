"On veut une augmentation généralisée des salaires" : un appel à manifester à Avignon ce mardi 18 octobre

Quatre syndicats (CGT, FO, Solidaires et FSU) et plusieurs organisations de jeunesse appellent à la grève ce mardi 18 octobre en France . À Avignon, une manifestation partira à 10h30 depuis la cité administrative. "Notre première revendication, c'est l'augmentation généralisée des salaires", affirme Thierry Juny, le co-délégué départemental du syndicat Solidaires, invité de France Bleu Vaucluse ce lundi matin. Après, il y a aussi un combat qu'on mène sur la précarité et sur les conditions de travail, et il y a la défense du droit de grève."

Les syndicats veulent s'appuyer sur le mouvement de grève dans les raffineries et dépôts de carburant du groupe TotalEnergies, qui se poursuit encore ce lundi . "On voit bien que les gens sont impactés par cette hausse des prix généralisée, qu'il y a une colère qui monte et qu'on a un pouvoir totalement coupé de la réalité du terrain, explique Thierry Juny. C'est le gouvernement qui refuse de réellement négocier, même s'il signe des petits accords à la sauvette avec des syndicats minoritaires".