Vézelay accueillera la grande Saint-Vincent de Bourgogne en 2019

Après Chablis et Irancy, Vézelay sera la troisième commune de l'Yonne a accueillir la grande Saint-Vincent les 27, 28 et 29 janvier prochains .

C'est une très bonne nouvelle pour les viticulteurs du vézelien. Ils sont une vingtaine à avoir relancé il y a plus de vingt ans maintenant les vins de Vézelay sur 120 hectares autour de la colline éternelle. Et l'organisation de cette grande St Vincent de Bourgogne en 2019 est une aubaine pour faire connaitre ces vins.

500 000 bouteilles de vins de Vézelay sont produites en moyenne chaque année .Le Vézelay bénéficie de l' Appellation Bourgogne Vézelay depuis 1996 et vient d'obtenir l 'appellation village, reconnaissance du travail accompli depuis plus de 20 ans.

Vézelay vient d'obtenir l'appellation Village

L' évènement qui attire des milliers de visiteurs aura des retombées économiques pour tous

En 2016 la saint-Vincent tournante de Bourgogne à Irancy avait attiré 25 000 personnes et fait connaitre le village bien au delà des frontières avec de nombreuses retombées aux USA, en Belgique ou Pays-Bas par exemple.Accueillir cette grande fête du vin permettra donc aux nombreux médias étrangers notamment de découvrir les vins de Vézelay si typiques. Des dizaines de milliers de visiteurs sont donc attendus ce qui veut dire des nuitées , des repas dans les établissements de la région pour qui janvier est habituellement une période froide et creuse. Yves Champi est copropriétaire de deux hôtels restaurants à Vézelay sy la terrasse et sy les glycines: "cela nous apportera une clientèle supplémentaire dont Vézelay a besoin à cette période de l'année. C'est une très bonne nouvelle."

Sollicités, le maire de Vézelay et le président du syndicat Bourgogne-Vézelay n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet avant la Saint-Vincent de Bourgogne 2018 qui aura lieu le dernier week end de janvier, à Saint-Véran, dans le maconnais.

