Viapost choisit Brive pour implanter sa nouvelle plateforme logistique

Viapost s'installe à Brive. La filiale de la Poste, spécialiste de la logistique et du transport de presse et de petits colis, a choisi la zone de Brive Laroche pour implanter une plateforme logistique de 9000 mètres carrés sur un terrain de plus de 5 hectares.

La plateforme de Brive sera dédiée au tri de colis et de journaux grâce à des machines ultra-rapides, à la massification de marchandises et à leur expédition. Elle sera dotée d'une très grande aire de manœuvre pour recevoir des camions à double remorque sur ses 54 quais de chargement. Elle permettra aussi des opérations de "crossdocking", à savoir le passage de marchandises de quais d'arrivée à quais de départ sans passer par le stock.

50 emplois a minima

Pourquoi le choix de Brive ? "Parce qu'il y a le croisement autoroutier A 89/A20" précise Arnaud Saint-Guilhem, directeur général de Viapost. Les travaux doivent commencer à l'automne et le site devrait être opérationnel d'ici la fin de l'été 2019. Il devrait permettre la création d'une cinquantaine d'emplois. A minima, précise prudemment Arnaud Saint-Guilhem. Ce qui ferait ainsi 300 emplois créés sur le site de l'ancien aérodrome de Brive Laroche après l'installation de Deshors Moulage et de Chronopost.