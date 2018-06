Après "ViaTrajectoire Personnes Âgées", voici "ViaTrajectoire Handicap" ! Hier, le Conseil départemental du Territoire de Belfort et l'Agence régionale de santé (ARS) ont réuni une vingtaine de dirigeants d'établissements spécialisés pour leur présenter ViaTrajectoire Handicap : une plateforme internet censée gérer les demandes d'admission et les dossiers des personnes handicapées dans le Territoire de Belfort.

Comment ça marche ?

Une plateforme unique pour les gérer toutes

La plateforme n'est pour l'instant destinée qu'aux établissements médico-sociaux. Elle va leur permettre de mieux référencer les demandes, les orientations des personnes handicapées et d'analyser leur profil. Afin notamment de voir quel service médico-social est plus ou moins demandé. "On connaîtra mieux le besoin du Territoire et on aura une définition précise des besoins des candidats. Il aura à sa disposition une sorte d'annuaire numérique", explique Sophie Knoepflin, directrice de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort.

Les listes d'attentes seront claires, poursuit Marie-Lise Lhomet, élue départementale chargée des personnes âgées et handicapées. Et s'il n'y a pas de place dans un établissement précis, nous pourrons proposer un établissement dans un département limitrophe."

C'est l'Agence régionale de Santé (ARS) qui finance le projet, à hauteur de 500 000 euros. Tous les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté ont déjà lancé "ViaTrajectoire Handicap". Il ne reste plus que la Nièvre... et le Territoire de Belfort. Pour ce dernier, la plateforme sera officiellement lancée en novembre 2018. L'ARS réfléchit déjà à un moyen de l'étendre aux usagers.