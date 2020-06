Vicat rapatrie son siège social en Isère à L'Isle d'Abeau

Le ciment Vicat est né en 1817 à Seyssins, dans la banlieue de Grenoble. L'entreprise Vicat est née en 1853 toujours dans le bassin grenoblois. Aujourd'hui le cimentier est présent partout dans le monde et compte près de 9 000 salariés mais il est encore et plus que jamais isérois.

Ce mercredi la direction est venue à L'Isle d'Abeau, où Vicat concentre déjà son "siège opérationnel" et sa R&D, pour annoncer le transfert sur place, à partir de septembre prochain, de son siège social. Le déménagement n'est pas spectaculaire en terme de logistique - dans la mesure où ce sont 35 salariés des directions générale, financière, juridique, qui vont rejoindre progressivement un site de 450 salariés - mais le symbole est fort. Vicat quitte la Tour Manhattan à Paris-La Défense pour la rue Aristide Bergès à L'Isle d'Abeau.

Vicat "rentre à la maison" donc en quelque sorte. Dans une région Auvergne-Rhône-Alpes qui rassemble à elle seule un quart de l'activité du groupe. Il le fait aussi pour des raisons de cohérences et de coûts, qui découlent directement de la crise sanitaire et du confinement.