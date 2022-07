Vichy fête le premier anniversaire de son inscription au Patrimoine mondial de l'Unseco

Un an jour pour jour après son inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco, Vichy célèbre une année pleine de changements, dimanche 24 juillet. Plus de touristes et un gros chantier à venir.

Vichy a fêté le premier anniversaire de son inscription au Patrimoine mondial de l'UNESCO avec des concerts et des stands de restauration au parc des Sources, dimanche 24 juillet 2022.

Le premier anniversaire de son inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco, Vichy l'a fêté à l'heure italienne. Des concerts, des stands de restauration et différentes activités, toutes italiennes, dimanche 24 juillet, parce que Vichy n'a pas été reconnue toute seule par l'Unesco. Dix autres villes d'eau européennes ont été inscrites avec elle, en juillet 2021, notamment Montecatini-Terme, en Italie qui a été mise à l'honneur.

En un an, Vichy a vu sa fréquentation augmenter de 30%, selon le maire Frédéric Aguiléra. L'élu note "un nombre d'investisseurs croissant qui s'intéressent à notre ville". Il a aussi remarqué que le nombre d'articles mentionnant Vichy sur internet avaient été multipliés par dix en un an. La nouvelle réputation de la ville attire les touristes. "C'est une ville magnifique", s'extasie Colette, en cure thermale à Vichy pour la première fois. "On découvre plein de choses, c'est très convivial, très animé", souligne-t-elle accoudée au mange-debout devant les stands de restauration italienne installés à l'ombre des arbres du parc des Sources

Un chantier à 30 millions d'euros au parc des Sources

"Vichy, c'était un nom qui me disait quelque chose mais je ne savais pas du tout ce que ça pouvait représenter et c'est une belle surprise", sourit Jacky, venu de Bretagne. Il apprécie particulièrement l'architecture. Un style Belle époque que partagent les onze villes d'eau européennes reconnues par l'Unesco. "Elles se retrouvent autour des eaux thermales, de leur architecture, leurs parcs, un certain art de vivre", commente Luca Baroncini, le maire de Montecatini-Terme invité pour l'occasion.

L'extérieur du casino de Vichy sera restauré grâce à une aide de l'Etat. © Radio France - Clémentine Sabrié

Depuis l'inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco, Vichy a décroché une aide financière de l'Etat : 11,5 millions d'euros pour restaurer le parc des Sources. Avec d'autres aides, notamment celle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le chantier est chiffré à 30 millions d'euros. Les allées vont être refaites. Le kiosque à musique et les 700 mètres de galeries vont être restaurés ainsi que l'extérieur du casino. Des arbres d'espèces résistant à la chaleur vont être planter pour faire face au réchauffement climatique. "Aujourd'hui on a encore des voies de circulation, demain ce parc sera entièrement piéton, ce qui permettra de mieux en profiter encore", précise le maire de Vichy.