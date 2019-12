Vichy: le domaine thermal officiellement vendu à la ville

Vichy, France

Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, et Frédéric Aguiléra, le maire de Vichy, ont signé ce mardi le protocole de cession du domaine thermal. L'accord de principe datait du mois de juillet dernier, un accord qui portait notamment sur le prix de vente: 25 millions d'€uros. Une bonne affaire pour Vichy puisque les annuités de l'emprunt nécessaire pour cet achat (1,7 millions d'€uros) seront couvertes par la redevance versée par l'exploitant de ce domaine.

La signature de la vente dans les salons de Bercy - Ministère de l'Action et des Comptes Publics

Le domaine thermal de Vichy est très vaste. Il se compose de thermes (les Dômes et Callou), de sources (Chomel -ancienne et nouvelle-, Grande Grille, Lucas, de l'Hôpital, des Célestins, du Dôme, du Lys, Boussange et Antoine), d'hôtels (Mercure Thermalia et Ibis), de l'important patrimoine thermal de la ville (le grand Etablissement, le parc des Sources, le hall des Sources, le parc de la Source de l'Hôpital, la galerie Napoléon, le parc des Célestins) et enfin de magasins (les boutiques du fer à cheval et les boutiques du Forum).

La galerie du parc des Sources © Radio France - Emmanuel Moreau

Cette vente marque symboliquement le retour de l'activité thermale aux vichyssois, pratiquement 500 ans plus tard. C'est depuis 1523, avec le rattachement du duché de Bourbon au domaine royal, que l'Etat est le gestionnaire du domaine thermal.

La ville de Vichy va maintenant se lancer dans un plan de rénovation, à commencer par le parc des Sources, le lieu emblématique pour tous les curistes. Le conseil municipal a déjà autorisé par anticipation le lancement des études préalables. Le Grand Etablissement pourrait lui être transformé en espace muséographique dédié au thermalisme.