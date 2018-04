Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Et de quatre ! Quatrième jour de grève ce lundi à la SNCF alors que la réforme arrive devant l'Assemblée Nationale, une réforme que le gouvernement veut mener "jusqu'au bout". Dans la région, seul un TER sur 10 circule et on compte 2 allers-retours sur la ligne Clermont-Paris. Dans ces conditions, Vichy Communauté propose une salle à tous ceux qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail.

15 places disponibles à l'Atrium de Vichy

Depuis ce lundi matin et durant toute la durée du conflit, une salle est ouverte à l'Atrium de Vichy. 15 places y sont disponibles de 8 heures à 18 heures 30. C'est gratuit, avec une connexion filaire internet très haut débit. Seule contrainte, téléphoner au préalable pour réserver sa place.

L'Atrium, pôle d'activités dédié au secteur tertiaire, est situé 37, avenue de Gramont à Vichy. C'est un pôle d'activités qui accueille des entreprises évoluant dans le tertiaire.

Réservation : +33 (0)4 63 01 10 00

accueil.atrium@vichy-communaute.fr