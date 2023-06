Victime d'un incendie, le magasin de producteurs Minjat près de Toulouse propose des ventes solidaires

Le 13 mai dernier, un feu de poubelles possiblement intentionnel a embrasé une partie du magasin de producteurs Minjat à Colomiers (Haute-Garonne) sur la zone du Perget. Le marché local et cantine qui devait fêter ses cinq ans, se retrouve contraint de fermer pendant quatre mois, laissant sur le carreau 40 salariés et 400 producteurs avec qui ils travaillent. Cyril Picot, cofondateur de Minjat, était l'invité de la Nouvelle Eco ce vendredi matin.

France Bleu Occitanie : Que deviennent vos 40 salariés depuis ce sinistre ?

Cyril Picot : On se réorganise, on s'occupe d'eux. Ils vont partir en immersion chez les agriculteurs ou peaufiner leurs techniques. Par exemple, des formations sur les pâtés en croûte pour l'équipe boucher, ou en allant chez d'autres primeurs pour l'équipe fruits et légumes. Ce qui compte pour nous, c'est de profiter de ce temps d'activité partielle pour les enrichir. On réfléchit aussi à monter des cours sur les bases d'agronomie, pour comprendre l'agriculture au global.

Les enseignes voisines de Minjat se sont mobilisées pour vous porter secours...

Oui, nos stands de vente fruits et légumes sont à retrouver chez Décathlon et Leroy Merlin jusqu'à samedi. Ce vendredi soir, devant Minjat, nous vendrons des paniers solidaires et des poulets. Le but c'est de continuer à faire travailler nos 400 producteurs locaux. Depuis l'ouverture de Minjat, on a injecté 15 millions d'euros dans l'économie locale. Certains producteurs ont planté des choses spécialement pour nous, on s'organise pour écouler leurs stocks.

