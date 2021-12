Victime de malfaçon, une grand-mère marseillaise perd son domicile la semaine de Noël

Un cadenas, puis plus rien. Le 16 janvier dernier, Elvire apprend qu'elle a quelques jours pour boucler ses valises et quitter l'appartement qu'elle occupe depuis 50 ans. La Marseillaise de 72 ans est victime d'une malfaçon : des travaux inappropriés ont fragilisé le bâtiment, et poussé les autorités à prendre un arrêté de péril. La grand-mère y vivait avec sa petite-fille de 21 ans, et plusieurs animaux.

"Ca a été un coup de massue" confie Elvire au micro de France Bleu Provence. "Du jour au lendemain, nous avons dû sauver tout ce qu'il y avait à sauver, et partir sans destination. _Je dors sur le canapé d'amis généreux_. La situation n'est plus tenable depuis trois semaines."

Rechercher chaque jour un canapé où dormir

La petite famille a fait face au départ grâce à la solidarité. "Nous remercions particulièrement un homme de "Déménagement de la Vallée, à La Penne-sur-Huveaune. En entendant notre histoire, il a décalé ses rendez-vous pour nous venir en aide" précise la grand-mère.

Pourtant, la débrouillardise a ses limites. Marie, la petite-fille d'Elvire, est âgée de 21 ans. Elle a encore du mal à réaliser la situation. "Un jour, on se retrouve avec toute sa vie dans sa valise, et on doit trouver où loger" explique la jeune femme. "Nous avons eu une proposition pour aller à une chambre d'hôtel, mais nous sommes deux - et nous aurions dû abandonner nos animaux." Marie écume ses contacts pour trouver, chaque jour, un nouveau canapé où dormir.

La solidarité comme dernier recours

Après avoir tout essayé, la petite famille fait appel à la solidarité. Elvire et Marie recherchent donc un appartement à prix raisonnable, et adapté pour accueillir leurs animaux. "Avec ma retraite, je peux me permettre d'aller seulement jusqu'à 600 euros par mois" explique l'ancienne propriétaire. "Si aucun propriétaire ou association ne nous tend la main, nous serions même contraintes de quitter Marseille".

Si vous disposez d'une solution d'hébergement pour Elvire et Marie, envoyez-nous un courriel à la Rédaction de France Bleu Provence à l'adresse suivante : Provence4@radiofrance.com