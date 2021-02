Victime de son succès, l'entreprise Vandendriessche annule son destockage de boissons ce weekend

Pendant trois jours, l'entreprise Vandendriessche devait ouvrir ses portes aux particulier, elle qui d’ordinaire ne vend qu'aux professionnels. Mais après la cohue le premier jour, vendredi 5 février, elle annonce annuler la vente samedi 6 et dimanche 7.

Ce devait être une opération exceptionnelle et elle l'a été ! L'entreprise Vandendriessche, basée à Erquinghem-Lys (Nord), ouvrait exceptionnellement ses portes aux particuliers, du vendredi 5 au dimanche 6 février. Dès vendredi, 10 heures, il y avait plusieurs heures de queue pour acheter à prix de gros des bières, du vin, mais aussi des jus de fruit, des sodas ou même du champagne! Mais l'opération a été victime de son succès : le grossiste a annoncé à l'issue de la première journée que les portes ouvertes prenaient fin, et ne se tiendraient donc pas samedi et dimanche.

Le succès rencontré ce jour ne nous permet malheureusement pas, de poursuivre nos journées portes ouvertes du samedi 6 et dimanche 7 février

Il n'y a pas de précisions sur l'annulation de cette vente, un simple message sur Facebook annonce "le succès rencontré ce jour ne nous permet malheureusement pas de poursuivre nos journées portes ouvertes du samedi 6 et dimanche 7 février."