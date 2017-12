Châteauroux, France

Plus de quatre millions de plats écoulés depuis le début de l'opération commerciale, sans doute six millions au final : les plats Pyrex s'écoulent comme des petits pain chez Intermarché à tel point que l'entreprise castelroussine est en rupture de stock sur deux références proposées par l'enseigne nationale. Les près de 160 magasins du groupe en France proposent en effet des plats pour un euro (contre quinze euros habituellement) pour les clients qui ont collecté des vignettes en faisant leurs courses. Du côté de la centrale d'Intermarché, on n'avait pas prévu un tel succès explique Claude Bain, le directeur du site Pyrex à Châteauroux. "Pourtant les prévisions étaient déjà hautes pour une opération de ce genre, mais là c'est au delà de ce qu'on pouvait imaginer."

Un numéro de téléphone, et un site internet mis en place en urgence par Intermarché pour prendre en charge les réservations

Un numéro de téléphone et un site internet ont donc été mis en place pour les clients qui ont collecté les vignettes pour ces deux plats Pyrex rectangulaires et qui souhaitent les avoir malgré la rupture de stock. Ils les auront dès qu'ils seront livrés par la marque. Résultat : déjà plus de 100.000 commandes. Claude Bain explique ce succès par la communication très forte mise en place par Intermarché, et par l'ampleur de l'opération : des plats de la marque pour seulement un euro, selon lui, c'est presque donné. Il assure en tout cas que la production des plats manquants est en cours et que les plats en question seront livrés fin janvier, ou début février.

Les clients sont plus compréhensifs ici dans le Berry car ils sont attachés à la marque

Si dans certaines régions les clients sont parfois mécontents, le directeur de l'Intermarché d'Argenton-sur-Creuse Jérôme Gauthier explique que c'est plus simple dans le Berry. "On leur explique qu'ils seront livrés de toutes façons, que cette opération profite aussi à Pyrex et que c'est fabriqué dans la région. Ici tout le monde connaît quelqu'un qui y travaille ou qui y a travaillé, donc c'est plus simple." Il rappelle bien que les clients peuvent toujours commander les plats en rupture jusqu'à la fin de l'opération le 7 janvier. Ils recevront ensuite un coup de fil de leur Intermarché dès qu'ils seront disponibles.