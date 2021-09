VIDEO : 150 salariés de l'alu rassemblés devant les Fonderies du Poitou à Ingrandes sur Vienne

150 salariés des Fonderies du Poitou alu sont réunis ce jeudi devant leur usine à Ingrandes. L'intersyndicale les a rassemblé pour leur présenter le rapport Berger sur l'avenir des fonderies, et pour le syndicat, on peut encore sauver l'usine et ses 320 emplois.

Ils sont 150 fondeurs réunis ce matin devant les fonderies du Poitou à Ingrandes-sur-Vienne. Mobilisation à l'initiative de l'intersyndicale CGT CFE-CGC. Pour les syndicats, il s'agit de présenter au personnel le rapport Roland Berger commandé par le gouvernement sur l'avenir des fonderies, mais aussi envisager la suite des actions. La CGT estime que le combat n'est pas perdu : "on peut encore sauver l'entreprise" selon Jean-Philippe Juin, délégué syndical CGT à la fonderie Alu, à condition de passer de la fabrication de culasses à la production de pièces pour les voitures hybrides électriques, véhicules de demain. C'est ce que dit le rapport tout en précisant qu'il faudra 30 millions de chiffre d'affaires tous les ans jusqu'en 2025 pour engager cette mutation. Les fondeurs en appellent donc au constructeur Renault et à l'Etat pour qu'ils les soutiennent dans cette démarche. En redressement judiciaire depuis avril 2021, la fonderie a jusqu'à mi-octobre pour trouver un repreneur.