VIDEO - "Le plus terrible c'est l'incertitude" Stéphane Nougier, restaurateur à Fursac en Creuse

Jean Castex s'exprime ce jeudi soir à 18h. Lors de cette conférence de presse, le Premier ministre va faire le point sur les mesures de lutte contre la Covid-19 et préciser la stratégie vaccinale du gouvernement. Initialement annoncée pour le 20 janvier, la réouverture des bars et restaurants devrait être repoussée. Les professionnels s'y sont résignés. "On a fini l'année 2020 avec le moral pas très haut et je crains qu'on ne rattaque 2021 avec des annonces pas intéressantes" explique Stéphane Nougier, le représentant en Creuse, de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie.

On a besoin d'avoir une vision à moyen terme pour se projeter

Stéphane Nougier a un hôtel restaurant à Fursac. Il voudrait retrouver ses clients "c'est ce qui nous manque le plus", mais il n'est pas très optimiste. Il a fait le deuil d'une ouverture au 20 janvier et espère à présent reprendre son activité "début mars pour repartir d'un bon pied et vers du positif en 2021". Le principal problème explique-t-il c'est le manque de vision pour se projeter. "Notre quotidien c'est d'être pragmatique et d'agir en permanence au moindre problème. Là, on subit. Ca fait pratiquement un an qu'on subit".

Au cas par cas

La famille de Stéphane Nougier est installée à Fursac depuis 65 ans. "Je suis la 3e génération, et c'est la 1ere fois qu'on subit une fermeture administrative. C'est d'une violence inouïe". Comme beaucoup de ses collègues, le chef creusois ne comprend pas pourquoi on l'empêche de travailler. "On est sur un territoire relativement épargné par l'épidémie. Il faut peut-être étudier les choses au cas par cas, et ne pas mettre tout le monde dans le même panier". Et même si le représentant de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie en Creuse reconnait que l'aide de l'état permettra à certains de "passer le cap", il espère que la situation ne va pas durer trop longtemps car des établissements ne s'en relèveront pas. Au niveau national, l'UMIH estime que 30% des restaurants français ne survivront pas à cette crise.