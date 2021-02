VIDEO - Et si l'ancien site Tupperware de Joué-lès-Tours servait à recycler les masques chirurgicaux ?

Aujourd'hui, tous les masques de protection anti-Covid à usage unique finissent à la poubelle. Avant d'être enfouis ou incinérés. Mais à Tours, une start-up, Neutraliz, basée à la Cité Mame veut les recycler. Car oui, ils sont recyclables.

Depuis décembre dernier, environ 500 000 masques, soit deux tonnes de produits ont été collectés dans les 230 bornes prévues à cet effet sur tout le territoire de la métropole tourangelle. D'autres collectes de masques ont également démarré sur d'autres communautés de communes d'Indre-et-Loire et peut-être bientôt de toute la France. Ainsi que dans les entreprises.

_"_Nous sommes les seuls en France à avoir dimensionné un outil industriel susceptible de pouvoir traiter cette quantité astronomique de masques consommés, près de 100 000 tonnes en 2020 en France", explique Fabrice Sommeria, le co-fondateur de Neutraliz.

"L'idée est de les retraiter, les recycler pour en refaire la matière d'origine qui est le polypropylène, le plastique le plus utilisé dans le monde. Un pare-chocs de voiture c'est en polypropylène, un conteneur poubelle, c'est en polypropylène, un bouchon de bouteille d'eau minérale, c'est du polypropylène".

Une partie de l'ancien site Tupperware pourrait abriter la ligne de production de recyclage des masques

"Pour recycler tous ces masques, il nous faut donc une ligne de production d'une centaine de mètres de long avec en amont bien sûr tout un processus de décontamination. Tout sera _opérationnel à partir de juin_.

On a envie de raconter une belle histoire et on est en train de regarder du côté de l'ancien site Tupperware de Joué-lès-Tours. _Avant on y fabriquait en masse du plastique, aujourd'hui on va pouvoir créer un centre de recyclage plastique_, un vrai centre d'expertise industrielle et académique pour faire de la recherche dans ce domaine et intégrer aussi d'autres start-ups. On y travaille beaucoup avec l'aide de la Métropole."