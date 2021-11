VIDEO - "Cette France en colère, elle existait avant les gilets jaunes, et elle existe toujours aujourd'hui"

C'était il y a trois ans jour pour jour. La France se réveille en jaune. Tous ces Français qui se disent oubliés par le pouvoir, étranglés par les taxes et dont la plupart n'arrivent plus à boucler leurs fins de mois. Qui sont ces gilets jaunes, et le mouvement va-t-il repartir trois ans après ?

Pour en parler, Anne Brunner, directrice d'études à l'Observatoire des Inégalités était l'invitée de France Bleu Touraine ce mercredi matin :

"Cette France en colère, elle existait avant. Et elle existe toujours aujourd'hui même si elle ne fait plus la une des journaux. Dans ce mouvement, il y a quelque chose d'inédit dans sa spontanéité, le fait aussi qu'il ait été peu relayé par les structures traditionnelles comme les partis politiques, les syndicats".

"Sa sociologie était composite, elle a en plus évolué au fil du mouvement. Elle est donc difficile à définir. Mais globalement, c'est ce que l'on pourrait définir comme des classes moyennes, des catégories populaires. Ils n'appartiennent ni aux personnes favorisées de la société, ni aux plus pauvres. Mais face à l'augmentation des taxes sur le pétrole, ils expriment la difficulté qu'ils ont à boucler leurs fins de mois.

Et puis il y a aussi ce sentiment de se faire avoir. D'être pris en étau entre les plus riches qui ont bénéficié des réformes du début du quinquennat ( réforme de l'ISF, diminution de la taxation sur les revenus financiers... ). Et de l'autre côté, les plus pauvres pour lesquels ils ont l'impression de devoir payer. Alors que pour eux, le niveau de vie a stagné durant ce quinquennat".

Ce mouvement peut-il à nouveau repartir aujourd'hui ?

"La hausse des prix de l'énergie et des carburants que l'on voit à nouveau aujourd'hui ne suscite pas non plus les mêmes réactions qu'en 2018. Pourquoi ? Parce qu'en 2018, il y avait ce sentiment d'une grande injustice fiscale. Mais ça n'empêche pas que ça peut exploser sur ce sujet ou sur beaucoup d'autres".