VIDEO - "Le télétravail est une forme de confinement", dénonce la présidente de la CPME en Indre-et-Loire

Télétravail obligatoire au moins 3 jours par semaine quand c'est possible. Face au variant Omicron, les entreprises doivent reprendre leurs habitudes prises lors des confinements. Mais une obligation et des menaces de sanctions financières qui ont du mal à passer chez les chefs d'entreprise.

Pour en parler, Karine Lafont, la présidente de la CPME 37, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises en Indre-et-Loire était l'invitée de France Bleu Touraine ce lundi matin :

"Evidemment qu'on sait faire. Mais les gens n'ont pas envie d'être en télétravail. Il y a beaucoup de salariés qui se sont fait vacciner trois fois pour ne pas retourner en télétravail et aujourd'hui on leur dit, ben si !"

"Les entreprises ont mis des vitres en plexi, font respecter les gestes barrières, elles ont fournit du gel hydroalcoolique et des masques, enlever les machines à café pour éviter les rassemblements. Et aujourd'hui, on leur dit, c'est bien, vous avez fait tout ce qu'on a dit pendant deux ans mais vous êtes quand même sanctionnés".

Vous savez le télétravail, c'est une forme de confinement", Karine Lafont

"C'est mal vécu par les responsables d'entreprises parce que c'est une obligation. Mais faîtes confiance aux gens. On aurait pu mettre la moitié des effectifs en télétravail et faire un roulement. On aurait pu nous donner jusqu'au 15 janvier pour qu'on trouve le bon fonctionnement. Mais là, pendant les vacances, on nous dit lundi matin, c'est fini, vous êtes en télétravail trois à quatre jours par semaine ? Et qui va décréter quel poste peut télétravailler ou pas ? L'inspection du travail ?

Et les conséquences sur toute l'économie derrière ? Sur les restaurants qui fonctionnent dans les zones d'activité et industrielles, sur les magasins en ville.... La dame qui habite à 30 km de Tours, ne viendra plus consommer en ville. Vous savez le télétravail, c'est une forme de confinement. On va quand même obliger des gens qui ont pris trois doses de vaccin à rester enfermés chez eux."