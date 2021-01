VIDEO -"18h c'est moins pire que fermeture totale", Géraldine Ferteux, syndicat des coiffeurs d'Indre-et-Loire

Géraldine Ferteux, présidente du syndicat des coiffeurs d'Indre-et-Loire et présidente régionale de l'U2P, l'union des entreprises de proximité

Pour en parler, Géraldine Ferteux, la présidente régionale de l'U2P, l'union des entreprises de proximité était l'invitée de France Bleu Touraine ce vendredi. Elle représente également le syndicat des coiffeurs en Indre-et-Loire :

"Malgré tout, on ressent un peu de contentement car nous avions très peur du confinement total. Donc 18h c'est moins pire que fermeture totale. Donc on va s'adapter comme d'habitude".

"Il va falloir revoir les horaires des salariés. Ouvrir peut-être plus tôt le matin et entre midi et deux pour ceux qui n'étaient pas ouvert à la mi-journée. Si je peux lancer un appel, c'est de demander aux consommateurs de jouer le jeu aussi.

Déjà, 2020, avec trois mois de fermeture, c'est minimum 30% de chiffre d'affaire en moins pour les coiffeurs. Cette histoire, ça fait déjà dix mois et demi, on est parti pour une année entière. Il faut du civisme, que tout le monde y mette du sien pour qu'on s'en sorte. Mais l'effet boomerang sera visible deuxième semestre 2021. On tend le dos."