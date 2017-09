VIDEOS - 3.000 personnes manifestent à Perpignan contre la réforme du code du travail

La mobilisation est forte ce mardi matin dans les Pyrénées-Orientales, contre la réforme du code du travail menée par le gouvernement.

Les opposants à la réforme du code du travail ont répondu présents ce mardi matin à Perpignan. Selon la police, ils étaient 3.000 à partir de la Place de Catalogne, pour défiler sur le boulevard des Pyrénées et le boulevard Mercader.

Dans le cortège, toutes les professions, du privé comme du public : la Poste, l'Education nationale, les hôpitaux de Perpignan et de Thuir.... Mais aussi par exemple des employés de la mairie d'Elne et de la Communauté de communes. Mobilisés aussi les employés d'EDF, les salariés du gaz, les ouvriers du BTP et ceux des entreprises du Polygone Nord à Perpignan.

Même au niveau syndical, la CGT n'était pas toute seule. Contrairement à d'autres départements, FO a décidé de manifester ce mardi dans les Pyrénées-Orientales. Il y avait aussi la FSU, Sud et Solidaires.

Des manifestants remontés contre le "mépris" du gouvernement

Pas vraiment de cris ou de slogans dans la manifestation, plutôt calme, même si on sent les manifestants très remontés. En colère notamment contre cette réforme du code du travail et surtout le fait qu'elle soit appliqué par ordonnances, sans débat. Remontés aussi contre le mépris du gouvernement, avec un mot qui ne passe pas : "fainéant". Ce mot prononcé par Emmanuel Macron la semaine dernière lors d'un déplacement en Grèce.

La mobilisation contre la réforme du code du travail semble forte à #Perpignan#Greve12Septembrepic.twitter.com/IHj3uEuoFH — FranceBleuRoussillon (@bleuroussillon) September 12, 2017