VIDÉO - 300 avocats niçois manifestent à l'audience de rentrée du TGI contre la réforme des retraites

Nice, France

Les robes noires niçoises ne lâchent rien sur le front de la réforme des retraites. 300 avocats manifestent ce matin à l'occasion de la rentrée solennelle du tribunal de Grande instance de Nice

"Je veux vous dire qu'une bonne justice a besoin d'avocats forts, votre mouvement affecte en profondeur notre tribunal" Le président du TGI au bâtonnier de Nice

Les avocats niçois ont aussi lâché des ballons dans la salle des pas perdus. Les avocats qui doivent voter ce lundi midi la reprise du mouvement et s'ils demandent encore le report des audiences.

Un tiers des cabinets fermeront selon les avocats

Les avocats plaident pour le maintien de leur régime autonome de retraites, excédentaire et déjà solidaire du régime général. Un tiers des cabinets fermeront si la réforme passe, selon le bâtonnier de Nice, Thierry Troin : "On veut doubler nos cotisations. Si c'est le cas, un tiers des avocats au barreau de Nice disparaîtra."

Les avocats niçois haussent encore le ton

Pour se faire entendre, les avocats niçois multiplient les actions. Après avoir bloqué la route au niveau du CADAM de Nice jeudi dernier, ils jettent aussi désormais leurs robes en signe de désapprobation et sont de plus en plus à créer des chansons et à tourner des clips revendicatifs.