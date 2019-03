VIDÉO - 300 manifestants rendent hommage à Geneviève Legay à Nice

Place Garibaldi, Nice, France

« On ne nous enlèvera pas le droit de manifester » clament les participants lors de cet hommage à Geneviève Legay. Le message est clair, ils s'indignent de l'intervention policière menée samedi dernier place Garibaldi. Il est 11 heures lorsque les CRS chargent les manifestants. Dans la cohue, Geneviève Legay, militante de 73 ans tombe et sa tête heurte un plot du tramway, elle est grièvement blessée. Depuis son état s'améliore. Les manifestants sont donc venus ce lundi soir Place Garibaldi pour marquer leur soutien et dénoncer cet accident.

Beaucoup de monde sur la Place Garibaldi

Ils étaient un peu plus de 300 manifestants rassemblés. Des syndicats comme la CGT, des partis politiques comme le PCF mais aussi des associations et des proches de Geneviève Legay comme sa fille Delphine. Au total deux heures de rassemblement avant que quelques militants ne quittent la place direction la mairie pour clamer "Estrosi démission".

Revivez l'hommage grâce à notre livetweet

Une cinquantaine de personnes dvt la mairie de #Nice06 pr soutenir #GenevieveLegay blessée Samedi. Ils crient "Souchi en prison", nom du commissaire qui dirigeait le dispositif Samedi et "Estrosi collabo". "Venez nous serrer dans les bras les policiers plutôt que nous charger" pic.twitter.com/ZMPiew418x — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 25, 2019

La manifestation en soutien à Geneviève, militante blessée Samedi à #Nice06 se poursuit Place Massena puis devant la Mairie.

"Police partout, Justice nulle part" "liberté de manifester". La foule, et des Gilets jaunes" huent le maire #ChristianEstrosipic.twitter.com/NIPlJULQSu — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 25, 2019

« On ne nous enlèvera pas le droit de manifester » clament les participants à l’hommage à #GenevieveLegaypic.twitter.com/5uLO8FgoEH — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 25, 2019

Des messages aussi contre les violences policières #GenevieveLegaypic.twitter.com/iDjEYBfFJN — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 25, 2019

Des messages de soutien à #GenevieveLegay disposés au sol de la place Garibaldi à #nicepic.twitter.com/VPmucub19u — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 25, 2019

Cette retraité manifeste pour #GenevieveLegay révoltée contre la petite phrase du président « quand on est fragile, qu’on peut se faire bousculer on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits » pic.twitter.com/TsXQRUbx0R — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 25, 2019