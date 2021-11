VIDÉO - Cinq salariés de la menuiserie À l'atelier à Marguerittes rachètent leur entreprise

Cette belle aventure professionnelle du côté de Marguerittes. En tout début d'année (février 2021), les cinq salariés ont décidé de reprendre les commandes de leur entreprise "À l'atelier". Une menuiserie, créée en 2001, spécialisée dans l'agencement sur mesure pour les travaux intérieurs et extérieurs. Sa clientèle, les professionnels et les particuliers. Ce n'est pas véritablement l'holacratie, (le pouvoir de gouvernance à l'organisation elle-même plutôt qu'à une hiérarchie), Il y a bien, une PDG et un directeur général à la tête d'À l'atelier, mais tous "forment une famille".

"Être patron, ce sont des responsabilités."

Trois années de négociations avec l'ancien patron d'une entreprise ensommeillée et endettée d'une centaine de milliers d'euros mais la bande des cinq se lance à corps perdu dans le challenge. Bonne pioche, "les carnets de commande sont pleins, les contacts aussi", nous-disent-ils. Être patron change la vie. "C'est sûr que le soir on continue de se prendre la tête, mais on en discute et on tranche tous ensemble". Les cinq patrons travaillent ensemble depuis une dizaine d'années, ils sont au total huit dont Anthony, un apprenti qui a de fortes chances de rejoindre l'équipe.

"On va y arriver et faire grandir la boîte."

À l'atelier, "on bosse ensemble depuis des années, on se connaît" dit David, "on s'apprécie mais on se redécouvre comme patron". Chacun des cinq patrons conservant leur cœur de métier (qui à la menuiserie, qui à la recherche des clients), mais les projets sont discutés en commun. Une nouvelle façon de concevoir son travail, "pas simple de passer de la machine à l'ordinateur ou a dessiner des plans" sourit Denis.

Une entreprise avec le vent en poupe

La menuiserie de Marguerittes était un peu endormie, elle avait des dettes (une centaine de milliers d'euros). L'impression de tourner en rond mais surtout l'envie de sauver leur boulots pour les cinq associés. Béatrice Jacinto, ancienne experte-comptable, et André Bernard, menuisier, ont fédéré les énergies devenant au passage présidente-directrice générale et directeur général. Et cela marche : "836.000 euros de chiffre d'affaire en 2020" (aucun effet Covid bien au contraire), une dette qui commence à être réduite et une augmentation du chiffre d'affaires espérée en 2021 de 25%.

"Tous unis, nous sommes plus forts". Copier

Pas simple de changer de costume

"Au bout de 20 ans en tant que salarié, ce n'est pas simple de changer de costume" explique André Bernard. De menuisier à patron : "on cogite, il faut se pencher sur les comptes, les commandes" rajoute-t-il mais l'aventure vaut la peine d'être vécue, lui qui finalement n'a pas quitté sa tenue de travail pour un costume et un attaché-case. Le directeur-général d'à l'Atelier croit fermement que "soudée, l'équipe réussira son pari".