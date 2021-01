VIDEO - "7.000 signalements de véhicules gênants en 2020 dans les rues de Tours" Emmanuel Denis maire de Tours

Jusqu'à 7000 véhicules signalés en stationnement gênant en 2020 dans les rues de Tours : "un vrai problème" pour la mairie de Tours qui a décidé de sévir comme France Bleu Touraine vous l'annonçait. Lorsqu'un véhicule sera repéré, le conducteur bénéficiera d'une tolérance de 5 minutes avant qu'il ne soit verbalisé avec un amende 135 euros.

Au-delà de ces voitures mal garées, il a notamment été question du problème de stationnement en général dans la ville de Tours et particulièrement des places réservées aux personnes handicapées : des places gratuites à Tours pour les détenteurs de la carte européenne d'invalidité.

Le maire de Tours est également revenu sur le succès du plan vélo mis en place en octobre 2020. Depuis, 1 464 familles de Tours ont bénéficié de l'aide financière de la municipalité pour acheter un vélo dans une des boutiques de la ville. Coût total de l'opération : 318.000 euros au lieu des 50.000 prévus.)

L'aménagement des Halles de Tours et l'aéroport

Emmanuel Denis explique qu'un autre projet de rénovation des Halles de Tours a été lancé en concertation avec les commerçants mais "ce ne sera pas un projet délirant, il s'agit de redonner un vrai coup de fraîcheur aux Halles et d'occuper les étages supérieurs avec cette thématique de cité de la gastronomie tourangelle."

Enfin sur l'aéroport de Tours et les subventions polémiques à la compagnie low cost Ryanair, Emmanuel Denis (qui a démissionné de la présidence du syndicat mixte de l'aéroport de Tours-Val-de-Loire en décembre 2020) : "j'ai décidé que c'était pas forcément la place où j'avais le plus à faire" a expliqué le maire de Tours, "mais notre conviction et ce que je défendrais : c'est l'arrêt des subventions à cette compagnie low cost et là dessus, il y a plutôt un consensus au niveau de la Métropole. Après mon passage à la présidence de ce syndicat, Ryanair aura une subvention fixée sur les vols réalisés, ce sera proportionnel au nombre de vols qui décolleront de cet aéroport et ça nous permet d'économiser un million d'euros par rapport au système de subventions précédent."