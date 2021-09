VIDÉO. À Châteauroux, l'entreprise Pyrex lauréate du plan France Relance pour reconstruire son four de fusion

L'usine, implantée à Châteauroux, vient de recevoir une aide de 1,8 million d'euros de la part de l'État, qui l'a sélectionnée parmi les lauréats de son plan France Relance. Une récompense qui permettra d'accompagner la reconstruction du four de fusion et de le rendre moins polluant.

Le four de fusion de l’entreprise Pyrex fonctionne 24h/24 et

On a en tous au moins un, dans un placard de la cuisine : les iconiques plats Pyrex ! Pour les fabriquer, le four de fusion de l'usine implantée à Châteauroux fonctionne en continu. Tous les cinq ans, il faut le reconstruire. L'occasion d'y apporter des améliorations pour réduire son impact environnemental.

"C'est un four qui est soumis à de très fortes températures, autour de 1.500°C, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, explique Claude Bin, le patron de Pyrex. Il y a 200 tonnes de verre en fusion qui circulent à l'intérieur. Donc tous les cinq ans, il faut le reconstruire".

à lire aussi Châteauroux : Pyrex investit dans la robotisation de ses chaines d'emballage

Reconstruire le four et réduire ses émissions de CO2

C'est dans le cadre de ces travaux que l'entreprise Pyrex a été sélectionnée par l'État avec son label France Relance. L'usine castelroussine fait partie des lauréats dans la catégorie "décarbonation de l'industrie". Elle va recevoir 1,8 million d'euros, de quoi accompagner la prochaine reconstruction du four de fusion, qui aura lieu en juillet 2022 et qui coûte environ 7 millions d'euros.

"À chaque reconstruction, on apporte des améliorations, précise Claude Bin. Durant ces cinq années, nous faisons de la veille technologique, des simulations et de la modélisation, de façon à imaginer quelles pourraient être et quelles seront les améliorations que l'on mettra". L'entreprise travaille dans le but de réduire sa consommation énergétique et de réduire ses émissions polluantes. "Avec le prochain four, on produira 1.090 tonnes de CO2 en moins chaque année, soit 16% de nos émissions", explique Johann Brunie, le directeur technique du groupe.

Réduire le gaz au profit de l'électricité

Dans le détail des améliorations apportées au futur four : son volume sera réduit et réduira par conséquence sa consommation d'énergie, le mix énergétique va également être modifié en réduisant la qualité de gaz utilisée au profit de l'électricité, l'utilisation de l'intelligence artificielle va être davantage développée. "On l'utilise pour piloter le four, ce qui nous permet de prédire comment le four va se comporter au niveau énergétique dans les heures et les jours qui viennent, c'est-à-dire qu'au lieu de constater et de corriger, on sera capable de dire ce qu'il va passer dans une journée et d'anticiper", détaille Claude Bin, le patron.

L'entreprise Pyrex est lauréate du plan France Relance pour accompagner la reconstruction de son four de fusion © Radio France - Émeline Ferry

Le label France Relance va donc permettre d'accélérer cette transition vers une production moins polluante. "Cela permet aussi de mettre en valeur l'esprit Pyrex, l'importance de Pyrex dans le département de l'Indre et dans la région, se réjouit Stéphane Sinanoga, sous-préfet de Châteauroux, qui a visité l'usine vendredi 27 août, pour remettre une plaque symbolisant le label. C'est un moment important pour montrer le soutien de l'État à notre industrie".