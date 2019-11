VIDÉO - À Dijon, l'association "60 000 rebonds" accompagne les entrepreneurs après leur faillite

Chaque année en France, il y a près de 60.000 liquidations d'entreprises. Après cet échec il est difficile de rebondir pour les entrepreneurs. L'association "60.000 rebonds" débarque à Dijon, pour accompagner ceux qui ont échoué. Retrouvez le témoignage et les conseils de ceux qui ont rebondi.

L'équipe bourguignonne de 60 000 rebonds : le président de l'association Marc Rousse (deuxième à gauche), les coachs, les parrains et des ex-bénéficiaires

Bourgogne-Franche-Comté, France

Monter sa boîte c'est la réussite, c'est dans l'air du temps. En revanche, liquider son entreprise est vu comme un échec : celui des "entrepreneurs ratés". Déjà présente dans huit régions, l'association "60.000 rebonds" s'installe en Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon.

60.000 : c'est le nombre de liquidations d'entreprises chaque année en France. Le rôle de cette association est d'épauler les dirigeants qui ont du liquider leur entreprise. Une quinzaine d'entrepreneurs se retrouvent pour raconter leur histoire, puis sont accompagnés par un coach et un parrain (un cadre d'entreprise). L'idée est de retrouver confiance en soi et de se reconstruire un projet, cela dure environ un an.

Vidéo : que faire quand son entreprise est en chute libre ?

"Parlez en de suite, ne restez pas dans votre bulle de l'échec" - Véronique, entrepreneuse secourue par l'association en 2017

Informations pratiques :

Si vous vous sentez concerné, vous pouvez demander à être accompagné. Le 36ème comité de l'association s'établit chez nous à Dijon. Il y a déjà deux coachs agréés, des parrains, il ne manque plus que les bénéficiaires.