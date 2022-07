VIDEO | A Hayange, Saarstahl Rail produit désormais des rails en "acier vert"

On a beaucoup parlé de la reprise, à la fin de l'été 2021, des deux usines françaises de Liberty Steel : l'aciérie Ascoval à Saint-Saulve (Nord), et l'usine à rails d'Hayange (Moselle). Le gouvernement avait donné son feu vert pour la reprise par le groupe allemand Saarstahl, séduit notamment par sa volonté de produire de l'acier vert. Un an plus tard, la machine est bien lancée, et de nouvelles perspectives s'offrent aux salariés des deux usines.

Trois à dix fois moins de CO2

Saarstahl est l'unique laminoir à rail de France, et depuis fin 2020, le seul groupe à fabriquer des rails bas carbone en France. Non seulement l'acier n'est plus produit avec la méthode traditionnelle de la fonte et des hauts fourneaux : Ascoval possède un four à arc électrique, qui rejette entre trois et dix fois moins de CO2 dans l'atmosphère. Mais surtout, on n'utilise plus de minerai de fer ou de charbon : la matière première vient de rails usagés ou de ferraille issue du bâtiment ou de carcasses automobiles. Un accord a même été passé avec la SNCF pour fournir ses vieux rails au groupe allemand. A Hayange, entre 6 et 7.000 tonnes de rails sont produits chaque semaine, soit 100 à 130 kilomètres linéaires.

L'usine d'Hayange possède deux fours pour chauffer les blooms d'acier. © Radio France - Julie Seniura

Les blooms d'acier vert sont donc acheminés du Nord en Moselle par wagons. L'usine possède en permanence 30.000 tonnes de stocks. Les blooms sont chauffés à 1.200 degrés, et ressortent des fours rouge vif, au rythme d'un toutes les trois minutes au plus fort de la cadence. Ils sont ensuite dirigés vers les laminoirs par un système de tapis roulant, et vont subir plusieurs passages dans différentes cages de laminage, pour être allongés jusqu'à la taille désirée, puis façonnés selon le modèle de rail. Saartsahl Rail peut fabriquer une centaine de modèles différents, essentiellement pour les rails classiques de train, mais aussi pour les tramway, les métros, les aiguillages...

Un rail incandescent, lors de l'un de ses nombreux passages au laminoir. © Radio France - Julie Seniura

Après refroidissement, les rails seront redressés pour être parfaitement plats : "Pour les rails de ligne à grande vitesse, on ne peut pas avoir plus de trois dixièmes de défaut de rectitude sur une longueur de trois mètres : cela équivaut à trois cheveux", précise François Cristofari, le directeur technique de Saarstahl Rail. Puis chaque produit subit une batterie de contrôles, à l'aide de lasers et d'ultrasons notamment, pour vérifier qu'il n'y a aucune fissure, aucune irrégularité. Toutes les données seront archivées quinze ans, pour prouver qu'aucun rail n'a subi de vice de fabrication.

Chaque rail porte la signature d'Hayange : à côté de l'année de fabrication et de la référence du modèle, un H et un Y sont gravés. Les rails sont désormais prêts à être acheminés vers leur lieu de pose. Depuis la mi-juin, ils le sont notamment sur le chantier des nouvelles lignes de métro du Grand Paris.

La mention HY sur le rail signifie qu'il a été fabriqué à Hayange. © Radio France - Julie Seniura

Perspectives nouvelles à l'échelle mondiale

Le groupe Saarstahl maîtrise désormais parfaitement le process de fabrication de ces rails bas carbone, et de nouveaux marchés s'ouvrent : "La France l'a bien compris et est moteur dans le domaine, les Européens s'y mettent : nos clients belges, allemands, suédois, suisses s'y intéressent de plus en plus", explique Dominique Chiesura, le directeur commercial du site d'Hayange. Mais l'acier vert intéresse aussi d'autres secteurs que le ferroviaire. "L'automobile notamment, mais aussi d'autres industriels allemands". "Ce qui est sûr, c'est que nous sommes précurseurs dans ce domaine, très peu de personnes se sont positionnées sur ces produits", ajoute Adrien De Bastos, le co-directeur du site mosellan, en charge de la production.

Ascoval a commencé à exporter son acier en Allemagne, pour d'autres applications que le rail

Pour accompagner cette transition, Saarstahl a lancé une importante campagne d'investissements pour moderniser Hayange et Ascoval : 7 millions d'euros, déployés depuis un an, et qui seront finalisés d'ici la fin de cette année.