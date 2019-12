VIDÉO - Grève du 5 décembre : à Mulhouse, le maire de Kaysersberg manifeste POUR la réforme des retraites

Mulhouse, France

Le maire de Kayserberg Vignoble (Haut-Rhin), Pascal Lohr, s'est fait remarquer jeudi 5 décembre à Mulhouse. Entre les drapeaux de la CGT et ceux des autres syndicats mobilisés contre la réforme des retraites, il a décidé de venir avec son panneau "oui à la réforme des retraites".

"J'ai une grande tristesse aujourd'hui de voir que ce sont les régimes spéciaux qui sont traités", explique Pascal Lohr, écharpe tricolore en bandoulière. "Il y a des gens qui travaillent, il faut revenir à une équité". Je ne suis pas dans la provocation mais dans le constat qu'il faut réformer notre retraite. On a besoin d'en parler tous ensemble et on n'a pas besoin de voir des régimes qui sont soutenus plus que d'autres !"

Gérant de la société Accueil funéraire à Colmar et Kaysersberg, Pascal Lohr a été élu maire en juin 2016. Il a annoncé qu'il ne se représentera pas.