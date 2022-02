VIDÉO - À Rennes, le camping-car douche pour sans-abris de l’association Bulles solidaires

Après plus d'un an de travaux, l'association rennaise Bulles solidaires lance sa "bulle mobile", un camping-car aménagé pour permettre aux sans-abris de prendre une douche lors des maraudes.

De l'extérieur, le camping-car n'a rien de particulier, mais pourtant, l'initiative est inédite en Bretagne. L'association Bulles solidaires s'apprête à partir sur les routes de la métropole rennaise avec cette "bulle mobile". Les sans-abris pourront y prendre une douche, boire un café et manger un morceau lors des maraudes de l'association.

Savon, rasoir, serviette... Tout est fourni par l'association

9.000 euros de travaux ont été nécessaires pour aménager le camping-car, trouvé sur le site Le bon coin. L'association a récolté 20.000 euros lors d'une campagne de financement participatif en ligne durant le premier confinement. A l'intérieur du camping-car, la chambre a été cassée pour y construire une large salle de bain, "une salle de bain comme à la maison ! On ne doit pas entrer de profil en rentrant le ventre et on peut y accéder avec un sac à dos", précise Laure-Anna Galeandro-Diamant, la présidente de l'association.

De grandes cuves permettent une autonomie d'une quinzaine de douches. Des serviettes de toilette sont prêtes dans un placard, avant la première maraude cette semaine. L'association fournit tout le nécessaire : savon, crèmes, rasoirs et serviettes hygiéniques.

Une douche et un moment de convivialité

"Dans les critères de sélection du véhicule, on a sélectionné un camping-car dont les sièges conducteurs et passagers se retournent, ça permet d'être plus nombreux", ajoute Laure-Anna Galeandro-Diamant. Car plus qu'une douche, c'est un moment de convivialité. "On a un coin salon. Le but, c'est que la personne puisse se poser dans un endroit chaleureux et échanger avec les bénévoles de l'association." Du café, du thé et des biscuits seront proposés après la douche.

L'association recherche des bénévoles

Le camping-car prendra, dans un premier temps, les routes de la métropole rennaise une fois par semaine. L'association Bulles solidaires recherche des bénévoles afin de pouvoir assurer davantage de maraudes. Elle demande une présence minimale d'une fois par mois. Des produits d'hygiène sont également recherchés. Les points de collecte et les coordonnées sont disponibles sur le site internet de l'association.