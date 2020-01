VIDÉOS - On a testé l'Urbaner, un tricycle électrique made in Mayenne, commercialisé avant la fin de l'année

Département Mayenne, France

On a testé l'Urbaner, un tricycle électrique développé par une jeune société mayennaise, HPR Solutions.

Dominique Girard est le président de HPR Solutions : "c'est un véhicule qui reste dans la catégorie du cycle car il faut pédaler pour avancer. Cette solution alternative telle qu'elle est là n'existe nulle part ailleurs. Principalement, la grosse différence c'est qu'il y a une capote complètement fermé qui permet de se protéger des intempéries. Donc on répond à la contrainte pour celles et ceux qui ne font pas de vélo en ville alors qu'il y a de nombreux embouteillages. Et on peut aller sur les pistes cyclables en toute sécurité".

lors de la présentation de l'Urbaner à des collégiens mayennais © Radio France

"Cet engin a de la place pour installer deux jeunes enfants. C'est le déplacement du futur. On espère commercialiser avant la fin de l'année et son prix d'achat sera de 7.000 euros" poursuit Thierry Rouxel, directeur général de la start-up mayennaise.

