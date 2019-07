[VIDEO] - A Toulouse, des blouses blanches reprennent Bigflo & Oli pour dénoncer des suppressions de lits au CHU

« Allez soignants allez, Tous ensemble, on va l’sauver, notre hôpital, ce s’rait dommage, ce s’rait dommage, de vous laisser l’couler ! » Après « Basique » de Orelsan et « Bella ciao » - et plus de 6 millions de vues, le personnel hospitalier reprend Bigflo & Oli pour dénoncer les fermetures de lits à l’hôpital des enfants de Toulouse dans le contexte de la grève des urgences qui sévit dans toute la France.

Un appel à des "Marées Blanches"

Le vidéo clip a été réalisé et mis en ligne par la CGT CHU de Toulouse sur leur page Facebook. "Ce clip appelle à des « Marées Blanches » dans toute la France pour dénoncer la casse de l’hôpital public opérée par Agnès Buzyn et Emmanuel Macron au profit du privé" écrit sur son site la CGT CHU de Toulouse.

Plusieurs dizaines de personnels soignants s'étaient retrouvés devant l’hôpital Purpan mardi 2 juillet dernier pour la réalisation de ce nouveau clip.