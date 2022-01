VIDÉO - A Toulouse, les Archives départementales de Haute-Garonne déménagent

C'est un peu le déménagement du siècle, pour les Archives départementales de Haute-Garonne. Des milliers de documents quittent l'immeuble du Pont des Demoiselles, pour rejoindre le chemin des Capelles, à l'ouest de Toulouse. Un chantier de six mois, mais qui est préparé depuis plus de trois ans !

C'est la mémoire de la Haute-Garonne qui change de maison. Depuis l'été 2021, les camions se succèdent entre le canal du Midi et le quartier de Lardenne, où les Archives Départementales intègrent leur nouveau bâtiment. Pour l'instant, les couloirs sont encore remplis de cartons, mais les déménageurs d'une entreprise spécialisée s'emploient à dépoussiérer les documents avant de les ranger dans des armoires soigneusement préparées et étiquetées.

Rémi, aspirateur à la main, nettoie ainsi les gros registres du début du XIXe siècle, dont il vient de recevoir un gros carton, sur une palette. "On fait avec une brosse plus ou moins souple" explique-t-il, "en fonction de l'ancienneté du document, et de son état plus ou moins abîmé". Entre ses mains à cet instant là, un registre de recettes de l'administration des domaines, datant de 1810. Ces derniers temps, les déménageurs ont aussi dépoussiéré des "sacs à procès", des toiles de jute du XVIIe et XVIIIe siècle, contenant les pièces judiciaires du Parlement de Toulouse.

Mais l'essentiel de la vérification des documents, et de leur bon état de conservation "s'est fait en amont" explique Anne Goulet, la directrice des Archives Départementales de Haute-Garonne. "En tout, le déménagement aura duré trois à quatre ans" précise-t-elle, de la vérification des archives à la réflexion sur les meubles de rangement, l'espace, la disposition du bâtiment, le dépoussiérage, le rangement, etc.

Chaque document trouve sa place. Tout a été réfléchi en amont. © Radio France - Mathieu Ferri

Une pièce spéciale pour les documents sensibles

Il faut dire que les documents sont divers et variés. Parchemins du Moyen-Age, livres, plans, cartes, maquettes, et aussi un fonds photographique impressionnant, notamment sur les Pyrénées. D'ailleurs certaines photos en noir et blanc sont conservées dans un "espace pour documents sensibles" au premier étage, où tout est calculé, pour bien conserver, précise Anne Goulet : "dans cette pièce, il fait environ 15 degrés, pour un taux d'hydrométrie entre 40 et 45 %".

L'actuel immeuble du boulevard Griffoul-Dorval n'était plus adapté à la bonne conservation des documents, par la configuration du bâtiment, ou par les écarts trop importants de température. En fait, ce sont neuf annexes différentes qui sont désormais regroupées en un seul endroit : au 10, chemin des Capelles. Un bâtiment flambant neuf, avec de larges couloirs, et des grandes ouvertures lumineuses pour les salles de lecture.

Vingt kilomètres de linéaire seront installés au final sur les étages du quartier Lardenne. Et encore, ce n'est pas la totalité ! "Ce n'est qu'un peu moins de la moitié de la totalité des archives départementales" précise Anne Goulet. Tout devrait être rangé début mars.