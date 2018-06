Wavrin, France

Ça y est ! L'équipe de France de football débute ce samedi ses matchs d'élimination directe, au mondial en Russie. Si ce n'est pas déjà fait, il est grand temps de vous équiper pour soutenir les hommes de Didier Deschamps. Dans l'attirail du parfait supporter français, il y a le maquillage, la coupe de cheveux, le maillot et bien sûr le drapeau tricolore. Les drapeaux, c'est justement la spécialité de l'entreprise Faber France, basée à Wavrin, dans la métropole lilloise.

On ajuste les stocks en fonction des équipes qui se qualifient

Chaque année, les 160 employés - 60 à Wavrin, et une centaine en Pologne - de cette société nordiste produisent plus de 100.000 drapeaux, oriflammes et autres fanions. Le Mondial est évidemment un événement à ne pas louper, alors depuis deux mois, les entrepôts sont remplis en conséquence. "Pour nous, l'objectif c'est de ne pas être en rupture, alors il faut anticiper, explique le co-dirigeant de l'entreprise Georges Charlet. Nous avons augmenté nos stocks de 15% pour les principaux pays. On ajuste ensuite en fonction des équipes qui pourraient se qualifier aux différents tours."

Découpe et assemblage

Le produit phare de l'entreprise pendant la Coupe du monde, c'est bien évidemment le drapeau tricolore. Tout commence par la découpe du textile. "Je coupe des bandes de 80 centimètres sur 1,20 mètre,précise Nathalie Sulkowski, une paire de ciseaux à la main. Il faut trois bandes identiques, une de chaque couleur."

La mission de Nathalie : découper des bandes tricolores parfaites. © Radio France - Hélène Fromenty

Place ensuite à la confection du drapeau. Une étape délicate opérée par Valérie Malfoy sur l'une des vingt machines à coudre de la société.

Je vais scruter mes drapeaux à la télé !

Pour le #Mondial2018, Valérie Malfoy confectionne des drapeaux tricolores pic.twitter.com/W3TjMJhxxQ — Hélène Fromenty (@HeleneFromenty) June 11, 2018

"Je suis vraiment fière de mes drapeaux, reprend cette ouvrière qui a 10 ans de métier chez Faber. Je vais les scruter quand je regarderai un match. Ces drapeaux, c'est nous quoi !"

Une boutique éphémère

Une fois le drapeau terminé, direction l'entrepôt : des centaines de cartons sur des étagères, en attendant l'expédition. Faber France vend principalement en France, dans les pays voisins, comme la Belgique ou l'Allemagne, et aussi aux Etats-Unis et en Chine.

Pendant le Mondial, l'entreprise a aussi ouvert une boutique éphémère sur son site de Wavrin. Les supporters de Bleus - et des autres équipes - peuvent y trouver des guirlandes, des pavillons de toutes les tailles, entre 3 et 20 euros environ.

À #Wavrin, chez le fabriquant de drapeaux Faber, une boutique éphémère aux couleurs des Bleus #FaberFranceetvouspic.twitter.com/20ElLUtPOh — Hélène Fromenty (@HeleneFromenty) June 11, 2018

"J'ai pris un grand drapeau de la France, et aussi un plus petit pour mon petit-fils, confie Gilles, venu spécialement de Roubaix. C'est une société locale, et puis c'est de meilleure qualité que ceux qu'on trouve dans les magasins discount." Samedi, ce fervent supporter des Bleus sera devant sa télévision, avec tout son équipement tricolore. En espérant que ses drapeaux lui servent le plus longtemps possible.