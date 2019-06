VIDEO - ADESA, les étiquettes adhésives made in Gard

Saint-Génies-de-Malgoirès, France

ADESA, l'un des poids lourds dans le secteur de l'impression d'étiquettes adhésives est dans les cartons. L'entreprise installée depuis 45 ans à Saint-Genies-de-Malgoirès entre Nîmes et Alès déménage à partir de ce vendredi dans un bâtiment flambant neuf à la Rouvière, la commune voisine. 4000 m2 au lieu des 2200 actuels. C'est la rançon de la gloire pour cette imprimerie familiale créée en 1963. Elle est aujourd'hui dirigée par les petits enfants du créateur. 70 personnes y travaillent. 9,5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. 12% d'augmentation en un an.

"L'entreprise s'est créée à la base autour de la filière viticole. Progressivement, elle s'est développée dans les secteurs de la cosmétique et du luxe. Dans les années 2000, l'arrivée du numérique et de nouvelles machines ont permis de fabriquer de plus petites quantités et de plus petits formats".

Des étiquettes personnalisées

Grâce à la création de Smartlabel, son site de vente par internet, ADESA peut aujourd'hui répondre aussi à la demande des particuliers. Tout le monde peut par exemple commander plusieurs dizaines d'étiquettes pour personnaliser des bouteilles de champagne, pour un mariage par exemple. "On est unique parce qu'à la fois on est une imprimerie traditionnelle, précise Ludovic Martin, le directeur marketing, on est producteur. Et en même temps, on propose tous les services d'une plate-forme électronique."

Un bâtiment deux fois plus grand à la Rouvière

Les nouvelles machines d'imprimerie prenant davantage de place, il devenait nécessaire pour ADESA de déménager. Ce sera chose faite d'ici quelques jours. A partir du 7 juin, les salariés et le matériel intégreront le nouveau bâtiment construit à l'entrée de la Rouvière, à quelques kilomètres de là. Un bâtiment situé juste à côté de l'axe Nîmes-Montpellier. Il sera également beaucoup plus visible. Les responsables de l'entreprise espèrent que ce déménagement donnera un nouvel essor à l'entreprise.

Etre un exemple d'industrie à la campagne

Brice Caraguti, le directeur, espère également pouvoir recruter de nouveaux salariés. "Si nous arrivons à nous organiser, à grossir,à avoir de nouvelles commandes, on va embaucher. On a besoin d'experts dans l'e-commerce, dans le marketing, dans l'informatique, dans le développement et dans l'imprimerie. " Un ancrage gardois que revendique clairement l'entreprise.

"On veut vraiment défendre un modèle d'industrie à la campagne. Les nouvelles technologies et le commerce électronique le permettent. C'est même un atout. Beaucoup de clients sont sensibles au fait que ce soit produit en France, dans l'arrière-pays".

L’inauguration du nouveau bâtiment est prévue le 20 septembre prochain. Sa construction a été rendue possible grâce à des aides financières de Nîmes Métropole, du département et de la région.

