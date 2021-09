Vidéo : Air France accueille le nouveau A220, le nouveau moyen courrier d’Airbus

Air France a reçu son premier A220-300. L'appareil, le premier d'une commande de 60, a été livré depuis la chaîne d'assemblage final d'Airbus à Mirabel, au Québec (Canada), et a été officiellement dévoilé au public lors d'une cérémonie organisée à l'aéroport de Paris Charles-De-Gaulle ce mercredi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mis en service le 31 octobre sur un trajet Paris-Berlin

"Cet appareil va permettre de commencer le renouvellement et la rationalisation de notre flotte, qui est un des leviers les plus importants pour baisser nos coûts unitaires", a déclaré le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith.

Air France-KLM a en juillet 2019 commandé 60 appareils A220-300, représentant un prix catalogue de près de 5,5 milliards de dollars. Le premier A220 d'Air France sera mis en service le 31 octobre sur un trajet Paris-Berlin, a révélé M. Smith. Six exemplaires seront livrés d'ici à la fin de l'année 2021 et 15 en 2022. Le wifi sera gratuit à bord. Cette commande devra permettre de remplacer progressivement les vieillissants A318 et A319 qui composent la flotte court et moyen-courrier de la compagnie française.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Consomme 25% de moins et est deux fois plus silencieux

L'A220 a été commandé à 623 exemplaires dont 173 ont été livrés. Les plus grosses commandes sont venues jusqu'ici, outre d'Air France-KLM, des Américains Delta (95), JetBlue (70), Breeze Airways (60), de la lettone AirBaltic (50) et d'Air Canada (45). C'est SWISS qui a reçu fin 2016 le premier CSeries/A220 et la compagnie helvétique en exploite actuellement 30. Airbus affirme que l'A220, dont l'autonomie maximale est de 6.390 km, consomme 25% de moins et est deux fois plus silencieux qu'un appareil comparable de la précédente génération.