VIDÉO - Allocution d'Emmanuel Macron : le débat Renaissance / CGT à Toulouse

Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, France Bleu Occitanie organise un débat entre Vincent Terrail-Novès maire de Balma et référent Renaissance en Haute-Garonne et Thomas Bozonnet, figure du mouvement contestataire et coordinateur régional de la CGT Mines-Énergie en Midi-Pyrénées.

Pour la première fois depuis la promulgation de la loi sur la réforme des retraites, le président de la République s'est adressé aux Français ce lundi. Dans sa prise de parole d'environ quinze minutes, Emmanuel Macron a donné les grandes lignes de trois chantiers prioritaires dans les prochains mois : le travail, la justice et le progrès. Le chef de l'État se donne également "cent jours" , jusqu'au 14 juillet, pour agir "au service de la France". Ce mardi matin, France Bleu Occitanie organise un débat toulousain entre le camp de la majorité présidentielle et celui de la lutte contre la réforme des retraites . D'un côté, Vincent Terrail-Novès le maire de Balma et président de Renaissance 31. De l'autre, une figure syndicale bien connue dans l'ex-région Midi-Pyrénées devenue incontournable depuis trois mois, Thomas Bozonnet, coordinateur régional de la CGT Mines-Énergie qui a revendiqué un certain nombre de coupures de courant ces dernières semaines. Le Président se donne cent jours pour relancer son mandat. "Comme par hasard, ce calendrier à cent jours fera tomber le calendrier législatif pendant els vacances d'été pour éviter la contestation sociale, comme d'habitude", s'est notamment plaint le syndicaliste chez EDF. "Vous ne pouvez pas à la fois reprocher à Emmanuel Macron de ne pas vouloir négocier et critiquer le fait qu'il vous tende la main aux organisations syndicales en fixant un cap", lui a répondu l'élu balmanais.