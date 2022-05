Une chirurgienne-dentiste nîmoise organise un nouveau convoi caritatif pour les victimes de la guerre en Ukraine, en particulier pour les femmes et les jeunes enfants. Un camion attendra vos dons dans une semaine devant la Grande Bourse.

VIDÉO - Appel aux dons à Nîmes pour femmes enceintes et jeunes enfants ukrainiens

Pascale Hijazi, nîmoise, chirurgien-dentiste, et très investie dans le milieu caritatif

C'est déjà le deuxième convoi qu'elle met en place pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine. Le premier avait quitté Nîmes au début du conflit, celui-ci partira le jeudi 12 mai à 6h du matin. À l'origine : Pascale Hijazi, une chirurgienne-dentiste mais surtout une Nîmoise très investie dans le milieu caritatif. On lui doit notamment une statue en hommage aux femmes, érigée près des Costières. Elle a aussi énormément aidé les étudiants à Nîmes au plus fort de la crise du Covid-19. Cette fois, elle fait un nouvel appel aux dons. "Je cible toujours les mamans, les enfants en bas âge, et surtout les femmes enceintes. (...) La guerre n'est pas finie, c'est à nous de nous bouger. Les petits ruisseaux font les grandes rivières."

"Ces femmes enceintes ont souvent perdu leur lait naturel à cause du choc, du traumatisme." Pascale Hijazi

Au volant, Hubert Ratel, le patron de la Grande Bourse, brasserie incontournable au pied des arènes. "Il est un de mes patients. Lorsque j'ai commencé à remplir le garage avec les dons, je l'ai appelé et lui ai demandé s'il pouvait nous fournir un camion, explique Pascale Hijazi. Il a rappelé quinze minutes après et dit carrément qu'il serait lui-même au volant ! Il voulait aller à Odessa, je l'ai prié d'aller juste à la frontière polonaise !"

Le mercredi 11 mai, le camion sera stationné devant la Grande Bourse. Tous les Gardois sont invités à apporter des produits d'hygiène, de la layette, des petites peluches. "On cible les mamans et les enfants en bas âge jusqu'à trois mois."