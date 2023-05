VIDÉO - Ardèche : 300 millions de bouteilles sortent chaque année de la verrerie OI à Labégude

Pour beaucoup d'habitants du secteur d'Aubenas, la verrerie OI de Labégude c'est d'abord une grande cheminée entre Aubenas et Vals. Si on pousse les portes comme l'a fait le préfet de l'Ardèche en visite dans cette entreprise la semaine dernière, vous découvrez une usine des plus performantes du groupe américain OI qui la détient depuis 2014.

ⓘ Publicité

La verrerie des eaux de Vals a été créée en 1885

C'est une très ancienne usine créée en 1885 pour mettre en bouteille les eaux de Vals. C'est aujourd'hui une usine très moderne qui possède un nouveau four depuis 2014. Le four, c'est l'organe essentiel de la verrerie : il doit fonctionner sans arrêt 365 jours par an sous peine de s'effondrer sur lui-même. C'est en résumé la chaleur qui le maintient : 1500 ° en permanence pour faire fondre le verre.

83% de verre recyclé

La verrerie de Labégude fait essentiellement du verre avec du verre recyclé à 83%. C'est le verre que vous allez déposer dans les containers prévus à cet effet qui est ici utilisé. On appelle ça le calcin.

Le calcin, verre recyclé © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une fois fondu, le verre descend dans les moules à la vitesse de 6 mètres/seconde. Ce sont les petits éclairs ( le verre en fusion) que vous voyez à l'arrière plan de la vidéo. Les bouteilles sortent ensuite des moules à très hautes températures avant de refroidir et de rejoindre les zones de stockage et de mise en palette.

loading

Les palettes sortent de l'usine © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une des 69 usines du groupe OI

C'est le groupe OI (Owens du nom du fondateur et Illinois, l'état américain où l'entreprise est née) qui a racheté la verrerie et a investi dans un nouveau four qui permet de sortir 300 millions de bouteilles par an. Le groupe OI a la moitié de ses usines en Europe dont 9 en France. Celle de Labégude travaille par exemple pour le pastis Ricard ou encore les vins Chapoutier.