VIDEO - Au Mans, quatre écoles de danse privées manifestent pour demander à reprendre les cours

Masqués, vêtus de noir et silencieux, une centaine d'élèves de quatre écoles de danse sarthoises, ainsi que leurs professeurs, ont manifesté en dansant ce samedi, place de la République, au Mans, pour demander à pouvoir reprendre les cours. Une initiative du Collectif Danse Sarthe composé des écoles Delphine Letort, Danse studio 2 et Aurore Fondain, rejointes par l'école Garreau-Le Fort (La Flèche), et accompagné pour l'occasion par l'école de batterie Michel Hammayon.

Dans une lettre adressée au maire du Mans, Stéphane Le Foll, afin de l'alerter sur les difficultés de leurs entreprises, ils soulignent les spécificités de leur profession à la fois sportive et artistique, et déplorent un traitement différent par rapport à d'autres structures : "Lors du premier confinement, nous avons fait partie des dernières professions autorisées à reprendre notre activité, bien après les salles de sport (ndr : elles ont repris début juin, un mois après le déconfinement du 11 mai). Aucune aide spécifique n'a été mise en place (...) et notre profession semble totalement et injustement pénalisée voire mise à l'écart dans ce second confinement", alors que "les activités périscolaires de danse sont maintenues dans les écoles".

Les écoles de danses, dont la "pérennité est aujourd'hui directement menacée", assurent les professeurs-entrepreneurs, demandent donc à pouvoir reprendre leurs cours, dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières, dès le 1e décembre.