Marseille paralysée, mais les Forains de la Plaine guère avancés. Pour l'instant, en tout cas. Les forains du marché de La Plaine n'ont pour l'instant rien obtenu, malgré leur opération escargot, entre 7h et midi ce vendredi matin dans le centre ville (Chave, Sakakini, Plombières, Joliette, Vieux Port)

Ces forains acceptent les travaux du marché de la Plaine, programmés pour une durée d'au moins 2 ans. En revanche, ils refusent les conditions dans lesquelles ils sont replacés sur d'autres marchés de la ville.

Les travaux de totale requalification de la place doivent démarrer d'ici la fin du mois

Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau mouvement programmé mais d'autres actions pourraient être organisées dès la semaine prochaine. Tout dépend maintenant de la tenue, ou non, d'une réunion en Préfecture.

"On arrive à un point de non-retour. On a demandé des emplacements où il y a suffisamment de forains, ça a été refusé. On nous considère comme des commerçants bas de gamme" Simon Charbit, commerçant/forain depuis 40 ans sur La Plaine