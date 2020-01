VIDÉO - Baisse du taux du Livret A : un Dijonnais investit dans des entreprises locales

Le Livret A ne rapportait déjà plus grand chose, à partir du 1er février son taux passera à 0.50%. C'était le placement chouchou des français, alors nous cherchons des solutions de repli. À Dijon, Aurélien Trioux a choisi d'investir dans des entreprises vertes, il nous explique.

Dijon, France

Nous sommes plus de 55 millions en France à placer notre argent dans le livret A, à partir du 1er février son taux passera de 0.75%, à 0.50 %. Il ne rapportera plus grand chose, cela nous pousse donc à diversifier nos placements. Depuis près de cinq ans, Aurélien Trioux, Dijonnais, a dit adieu aux placements classiques et investit dans des entreprises locales qui travaillent pour l'environnement.

Vidéo - "Ces investissements là sont plus rentables"

Aurélien Trioux travaille dans un bureau d'étude en biodiversité. Il place son argent en fonction de ses "valeurs" : dans des petites entreprises qui ont un objectif environnemental. Par exemple, en 2016, il a acheté 500 euros d'actions Citiz, une coopérative d'auto-partage à Dijon. Cela lui a permis de gagner 85 euros, un acte bien plus rentable que le livret A à l'époque.

C'est un bon coup de pouce pour les entreprises concernées, comme le prouve Myriam Mantion-Ginel, la responsable des agences Cities à Dijon et Besançon. C'est grâce à ces investissements que la jeune coopérative possède 24 véhicules en 2019, "l'argent qui nous sert à fonctionner vient de nos actionnaires. Une vingtaine de parts nous permet d'acheter une voiture supplémentaire," explique la responsable.

L'évolution du taux du Livret A

Le taux du Livret A n'a jamais été aussi bas © Visactu

