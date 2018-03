Lacq, France

Une page d'histoire se tourne sur le bassin de Lacq. Deux des dernières cheminées des usines à soufre ont été réduites en poussière. Symbole du site industriel, visible depuis l'autoroute 64, ces deux cheminées rouges et blanches de 100 mètres de haut se sont écroulées ce samedi matin. Construite dans les années 50 et 60 lors de l'âge d'or du site industriel, elles étaient à l'arrêt depuis 2013. Au plus fort de la production de gaz à Lacq, six cheminées étaient en service.

Lacq tourne symboliquement la page de son époque gazière avec la destruction de ces deux cheminées. Total et l'entreprise Retia ont travaillé durant un an sur cette destruction. L'effondrement des deux cheminées a été filmée par un drone.

Il reste sur le site une sixième cheminée actuellement en fonctionnement. Elle sert à évacuer les gaz de combustion en sortie des chaudières qui brûlent du gaz naturel pour produire de la vapeur nécessaire aux entreprises du site. Elle mesure 99 cm.