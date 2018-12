VIDÉO - Bernard Tapie veut "aider" les "gilets jaunes" à "se structurer"

Comme l'évoquait un "gilet jaune" sur France Bleu Provence le 13 décembre, Bernard Tapie, patron de La Provence, a mis les locaux du journal à disposition des manifestants pour leur permettre de s'organiser.

Bernard Tapie ouvre les portes des locaux d'impression de La Provence aux #giletsjaunes, mouvement qu'il souhaite voir s'organiser : "Il faut les aider parce que si ça n'existe pas, on pourrait craindre que ça recommence sous une autre forme encore plus violente" #le79interpic.twitter.com/Jexn5Oegg0 — France Inter (@franceinter) December 19, 2018

"Il faut leur donner l'assistance, des lieux dans lesquels ils peuvent venir", a-t-il détaillé ce mercredi matin sur France Inter. "Dans les rotatives, on peut réunir 2.000 personnes, donc je leur ai dit : 'Venez, on n'y sera pas, on ne parlera pas, La Provence n'est pas du tout engagée'" a-t-il assuré.

Selon l'ancien président de l'Olympique de Marseille, "il faut les aider ! Parce que si ça n'existe pas, ça recommencera sous une autre forme encore plus violente (...) Moi, je veux qu'ils soient capables d'avoir des délégués qui vont être reçus par les décisionnaires".

"Un mouvement qui dit des choses que tout le monde pense"

Bernard Tapie précise au micro de @LeaSalame sa vision du mouvement des #giletsjaunes : "C'est un mouvement qui dit des choses que tout le monde pense" #Le79interpic.twitter.com/jkpGQlGS5j — France Inter (@franceinter) December 19, 2018

"C'est un mouvement qui dit des choses que tout le monde pense" estime l'actionnaire principal de La Provence qui a appelé le chef de l'État à faire preuve d'humilité et à reconnaître qu'il ne "sait pas tout".

Bernard Tapie appelle Emmanuel Macron à s'entourer de gens compétents : "Non, tu sais pas tout mon pote" #le79interpic.twitter.com/Hbm9dC8SKj — France Inter (@franceinter) December 19, 2018

Bernard Tapie a exclu, en revanche, d'accompagner les "gilets jaunes" qui souhaiteraient se présenter aux élections européennes prévues en mai 2019.