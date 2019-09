VIDÉO - Bruno Le Maire à Rodez : "Je ne suis pas satisfait de la Bosch"

Bruno Le Maire tente de calmer les inquiétudes, ce jeudi matin à Rodez : "Je ne suis pas satisfait de la situation." Le ministre de l'économie poursuit : "J'ai demandé à voir très rapidement le président de Bosch pour que nous puissions regarder avec lui comment de la diversification externe et interne permettra de garantir l'emploi sur le site de Rodez." "Il devait y avoir 300 emplois dans la diversification, on me dit maintenant, c'est une centaine, et peut-être moins de 100", rappelle Bruno Le Maire.

Le ministre de l'économie s'est greffé au déplacement d'Emmanuel Macron qui a prévu un débat de 4h avec 500 personnes à partir de 18h30 à la salle des fêtes de la ville aveyronnaise sur la réforme des retraites. Bruno Le Maire a rencontré dans la matinée des représentants syndicaux locaux en préfecture.

Selon le ministre de l'éconmie, "le rôle de Bosch, c'est qu'il y ait une diversification de l'activité pour maintenir l'emploi." "Quand on dit diversification", poursuit Bruno Le Maire, "c'est pas simplement aller chercher d'autres activités, par exemple dans le secteur aéronautique - ça peut être une possibilité -, c'est aussi que le groupe Bosch, qui a 7.500 salariés en France, puisse regarder comment il peut y avoir des diversifications internes. "

Un appel à de nouveaux investissements à Decazeville

Bruno Le Maire a également évoqué le cas de Jingjiang Sam à Decazeville qui vient d’annoncer la suppression de 250 emplois sur 400 à Viviez : "Les salariés font preuve de responsabilité en levant le mouvement. Il faut de nouveaux investissements sur ce site."

En juillet dernier, le patron du groupe Bosch confirmait aux salariés du site de Rodez les prévisions de 515 emplois en moins d’ici 2025. Il avait aussi annoncé la création d'une nouvelle chaîne possible autour d'usinage de pièces en alu. De son côté la CGT faisait un autre calcul et parle plutôt de près de 700 emplois en moins. 515 liés au sureffectif et autour de 200 liés à la pyramide âges et au départs naturels dans l'entreprise.