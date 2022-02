VIDÉO - Bruno Le Maire finance la reprise de la SAM mais met en garde contre "de faux espoirs"

Un repreneur potentiel s'est positionné pour faire revivre la fonderie SAM à Viviez (Aveyron). Au début très sceptique, l'État vient de promettre une aide financière à l'industriel français qui porte le projet. Un courrier est parti dans ce sens ce mardi 16 février. Mais, alors que la présidente de Région, Carole Delga, se disait optimiste pour un aboutissement dans six mois, le ministre de l’économie Bruno Le Maire se veut beaucoup plus prudent.

Bruno Le Maire, à propos de la SAM, la fonderie aveyronnaise liquidée fin décembre, vous avez annoncé que vous alliez soutenir financièrement un repreneur industriel basé en Occitanie. Combien allez-vous mettre sur la table?

Nous sommes en train de regarder combien nous mettons sur la table. Je vais vous dire très simplement la question n'est pas combien l'État met sur la table, la vraie question, c'est : est-ce que le projet tient la route ?

Vous aviez jugé que le dernier projet de reprise ne tenait pas la route…

Oui, un projet ne tenait pas la route. Nous avons un nouveau projet. Moi, je n'ai jamais trompé les salariés, donc je ne leur dis pas écoutez, j'ai une solution, c'est super, ça va marcher. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Je me suis engagé à ce que nous réindustrialisions le bassin de Decazeville. Nous allons y arriver. Et là, pour le coup, on a des projets industriels qui sont très solides, notamment dans le domaine du recyclage des batteries. Il y a des emplois, il y a des usines et des capacités industrielles qui peuvent s'installer.

Pour la SAM, nous avons un industriel qui a manifesté un intérêt. Je suis beaucoup plus prudent. Cet industriel pour lancer son projet, il nous dit « J'ai besoin d'études ». Je ne sais pas combien coûteront ces études. Nous les financeront. Mais je ne veux pas créer de faux espoirs parce que je considère que, surtout dans ces moments où la vie reste très dure pour beaucoup de Français. Le choc a été très dur pour les salariés, pour les ouvriers. J'ai rencontré les syndicats de la SAM. Je ne veux pas faire de fausses promesses. Je ferai le maximum pour que nous trouvions un repreneur, qu'il y ait une reprise industrielle. C'est l'engagement que j'ai pris.

Il y a une piste qui est intéressante. On finance les études, mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, j'ai la solution définitive. Je pense que ce serait allé trop loin.

On parlait d'une centaine de salariés qui seraient repris. Ça, vous ne pouvez pas nous le garantir ?

Je garantis qu'en tout état de cause, chaque salarié de la SAM aura une solution, soit dans une autre entreprise, soit dans la SAM si le repreneur, le projet du repreneur, tient vraiment la route. Mais si j'avais une solution avec un projet, un plan de charge, un financement, je vous le dirais. Je suis plus prudent. Je vais vraiment faire preuve de la plus totale détermination, comme toujours, sur ces sujets industriels.

Mais laissons le temps aux études et d'ici quelques mois, pas avant quelques mois, nous saurons si ce projet peut vraiment aller jusqu'au bout.

Est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce repreneur potentiel ?

Je ne peux pas donner le nom parce que si on veut que la reprise aille jusqu'au bout, il faut garder ce nom secret,

Vous pouvez nous dire alors si Renault sera associé à ce projet de reprise en donnant par exemple du travail à ce repreneur ?

Ça, ça suppose justement qu'on fasse des études. Je n'anticipe pas sur ce que nous demanderons aux études en terme de plan de charge. Quels seront les constructeurs associés ? On procède étape par étape.

En revanche, vous aviez dit sur notre antenne que Renault avait une responsabilité morale et financière vis à vis de chaque salarié de la SAM. Il la tient pour l'instant sa responsabilité.

Pour l'instant, ils les tiennent. On a eu une discussion très, très ferme avec les dirigeants de Renault. Il y a quelques semaines, j'ai eu moi-même cette discussion en leur disant, vous avez pris des engagements vis à vis des salariés de la SAM, où vous êtes client depuis des années. Donc, vous avez une responsabilité. Je crois qu'ils ont corrigé le tir. C'est très bien et nous nous assurerons qu'ils tiennent bien leur parole.

