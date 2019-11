VIDEO -"Ce plan du gouvernement pour l'hôpital, c'est de la fumisterie", Alexandre Robert, délégué Fo santé 37

24 heures après les annonces du gouvernement et son plan d'urgence pour l'hôpital public, la colère n'est visiblement pas retombée du côté des syndicats de santé. Tous se disent très déçus.

C'est de la fumisterie. Rien que de la communication. 1,5 milliards d'euros sur trois ans, c'est 500 millions d'euros par an. C'est à dire une goutte d'eau à l'échelle nationale. Avec ça, on ne peut même pas changer un échographe dans notre hôpital", Alexandre Robert, secrétaire départemental FO et délégué Force Ouvrière à l'hôpital de Chinon.