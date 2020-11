VIDEO - " Ce premier dimanche d'ouverture a été un peu mou dans les commerces tourangeaux"

Quel bilan pour le premier week-end de réouverture des commerces à Tours ? Si la journée de samedi a été satisfaisante, celle de dimanche fut beaucoup plus timide. Les commerçants tourangeaux attendent également des clarifications de la mairie sur les mini marchés de Noël promis chaque week-end.

Nadia Malbec, gérante de la boutique Mat de Misaine à Tours et co-présidente des Vitrines de Tours

Pour en parler, Nadia Malbec, la co-présidente des Vitrines de Tours, l'association des commerçants du centre-ville, était l'invité ce lundi de France Bleu Touraine :

"Nous sommes heureux car nous avons pu rouvrir. C'est une très bonne nouvelle. Après, ce week-end a été un petit peu mou quand même. Samedi a très bien fonctionné, beaucoup moins ce dimanche. D'ailleurs, beaucoup de commerçants n'ont même pas ouvert pour ce premier dimanche d'ouverture. Beaucoup de consommateurs attendent surtout le week-end prochain, celui du Black Friday"

Un protocole sanitaire bien respecté

"Ce nouveau protocole est raisonnable. D'abord, parce que les meubles et le personnel ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la jauge des 8m2 par personne. Et puis, il faut vraiment respecter les gestes barrières. On a vraiment pas envie de refermer !"

Tickets de parking et de transport proposés aux clients

"La mairie nous a sollicité pour acheter 5 000 tickets de parking souterrain et 3 000 tickets de transport Fil Bleu. Notre association des Vitrines de Tours va avancer cette somme qui nous sera ensuite remboursée par une subvention de la ville. Reste à savoir maintenant qui va distribuer ces tickets, dans quel commerces précisément ? Par ailleurs, je regrette la fin brutale du plan étincelles( mis en place par l'ancienne équipe municipale ) dès l'arrivée du nouveau maire Emmanuel Denis. Les commerçants de prêt-à-porter en ont largement profité. Nous avons eu de nouveaux clients qu'on aurait jamais eu. Et je trouve vraiment dommage de l'avoir subitement arrêté pour les bars et les restaurants qui en auraient eu vraiment besoin".