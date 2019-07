VIDEO : chez le glacier artisanal L'Angélys à Saintes en Charente-Maritime

Quand il fait chaud, quoi de mieux, pour se rafraîchir, qu'une crème glacée ou un sorbet. Et local en plus ! Chez L'Angélys à Fontcouverte à côté de Saintes en Charente-Maritime, on en fabrique de manière artisanale depuis 20 ans. Avec 30 à 35 % de croissance, l'entreprise se porte très bien.