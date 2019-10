VIDEO - Colère des agriculteurs à Nîmes

Comme prévu ce mardi, les agriculteurs ont accompagné à Nîmes le mouvement de grogne national. Et ils étaient nombreux en centre ville.

Les agriculteurs ont bloqué le centre de Nîmes et notamment le secteur autour des Arènes

Nîmes, France

Ils se sont donnés rendez-vous vers 8h du matin, comme au début du mois, avant de se déplacer en cortège. Les agriculteurs gardois ont répondu ce mardi à la mobilisation organisée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et les Jeunes agriculteurs (JA). En début d'après-midi, des heurts isolés ont éclaté entre les forces de l'ordre et des agriculteurs gardois. Les agriculteurs sont toujours mobilisés contre "l'agribashing" dont ils se sentent victimes. Près de 200 d'entre eux ont rallié le cortège, avec 80 engins et tracteurs.