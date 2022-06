VIDÉO - Combe de Savoie : des viticulteurs dépités devant leurs parcelles dévastées par la grêle

C'est la consternation ce lundi 6 juin dans les vignes de la Combe de Savoie. Les viticulteurs constatent les dégâts de l'orage de grêle très brutal qui s'est abattu ce dimanche 5 juin entre Francin et Fréterive. En une quinzaine de minutes, certains viticulteurs ont perdu des parcelles entières.

Des parcelles entièrement détruites

Céline Jacquet est viticultrice depuis 2011 à Arbin. Elle possède aujourd'hui près de 4,5 hectares de vignes sur le secteur et elle a quasiment tout perdu. "On n'en revient toujours pas, on n'a pas bien compris ce qui arrivait" explique cette jeune viticultrice. "En dix minutes, il est tombé 30 mm d'eau et autant de grêlons, c'était tout blanc, tout est haché, il n'y a plus rien, si on arrive à sauver 10 ou 20% c'est le maximum. L'année dernière était très difficile, on a eu le gel, le mildiou, la grêle et ce qui est dur c'est d'enchaîner les années compliquées, on n'a plus de repère" ajoute Céline Jacquet.

"On se dit que c'est un cauchemar et qu'on va se réveiller" - Céline Jacquet, viticultrice à Arbin, en pleurs

AUDIO - Le témoignage de Céline Jacquet, viticultrice à Arbin. Copier

Les vignes de Céline Jacquet à Arbin ont été dévastées par cet épisode de grêle. © Radio France - Céline Jacquet

Des conséquences aussi pour l'année prochaine

Les secteurs les plus touchés par cet épisode de grêle très violent sont Cruet, Montmélian, Arbin. "La grêle est partie de Chapareillan jusqu'à Fréterive, il y a des parcelles touchées à 100% et donc pas de récolte pour cette année et en plus les bois sont broyés, il reste 20 cm de tige sans feuille, on aura rien pour tailler pour la récolte de l'an prochain, c'est deux récoltes très touchées, donc c'est très très compliqué" explique Alexis Cote recense les plus dégâts. Il est le responsable des vignobles de La Maison Vialle(t).

AUDIO - Le témoignage d'Alexis Cote, responsable des vignobles de La Maison Viallet. Copier

"C'est vraiment très dur, le moral en a pris un gros coup, il va vraiment falloir trouver des solutions tous ensemble ça devient trop récurrent, trop violent et ce qu'on a pour lutter aujourd'hui ne suffit pas, on est démuni, les systèmes de lutte contre la grêle, les canons, les ballons, ne fonctionnent pas correctement" explique Alexis Martinod, directeur du Syndicat des vins de Savoie.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

- © Visactu