VIDEO -" Contrairement aux Restos du Cœur, avec ces épiceries solidaires, j'achète, je suis client, j'existe"

Bruno Le Merre est l'un des animateurs régionaux du réseau ANDES, le premier réseau national des épiceries sociales et solidaires. Il était l'invité ce mardi matin sur France Bleu Touraine :

"Dans ces épiceries, le bénéficiaire ne va régler que 10 à 30% de la valeur financière du produit. Ce sont des gens qui ont encore un petit peu de moyens et qui sans ces épiceries iraient frapper à la porte des Restos du Cœur. Là, c'est moins stigmatisant. Il y a toujours cet acte d'achat avec la dignité que cela représente. J'achète, je suis client, j'existe.

Tous les bénéficiaires sont orientés par les travailleurs sociaux avec une durée d'accès à l'épicerie bien déterminée. Durant cette période, il va pouvoir faire des économies qui lui serviront à réaliser un projet personnel élaboré en amont avec le CCAS ou d'autres structures sociales.

_Malheureusement, avec la crise liée au Covid, il y a de plus en plus de bénéficiaires_. Des gens qui tombent sous le seuil de pauvreté avec la crise et ça peut être Monsieur et Madame tout le monde. On a vu se développer ces dernières années aussi le public retraité isolé".